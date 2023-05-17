Отар Кушанашвили поставил на место Симоньян, назвавшую Аллу Пугачёву шушерой: "Пустые угрозы!"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий и журналист Отар Кушанашвили резко ответил на критику Маргариты Симоньян в адрес известной певицы Аллы Пугачёвой.

Фото: eg.ru

Недавно Маргарита Симоньян заявила, что Аллу Пугачёву, которую она назвала шушерой, и её мужа, юмориста и шоумена Максима Галкина*, не следует пускать в Россию. Более того, она пригрозила, что если звёздная пара вернётся на родину, то она уйдёт с телевидения.

В своей авторской программе "Каково?!" на YouTube-канале Отар Кушанашвили прокомментировал выпад Симоньян. Он сказал, что был бы рад, если бы она действительно ушла с телевидения.

"Симоньян сказала, что покинет родину, да покиньте уже, хоть рабочее место освободится для меня. Пустые угрозы!" — заявил ведущий.

Также Кушанашвили призвал журналистку не ставить себя в один ряд с такой певицей, как Алла Пугачёва. По его словам, это нормально, когда женщина заступается за своего супруга. Отар также добавил, что Симоньян не стала бы так заступаться за своего мужа Тиграна Кеосаяна.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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