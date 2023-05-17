Российский артист Евгений Петросян впервые появился на публике после госпитализации. В начале мая стало известно, что известный юморист попал в больницу из-за недомогания и сильного головокружения.
Однако уже во вторник, 16 мая, Петросян посетил премьеру кинокартины Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырёх". Он с удовольствием отвечал на вопросы журналистов, беседовал с коллегами и часто шутил.
Народный артист РСФСР пояснил, что хорошо себя чувствует. Юморист посоветовал представителям СМИ не переживать за его состояние.
"Не надо нагнетать, и тогда не будете переживать", — подчеркнул Петросян в интервью Woman.ru.
Ранее терапевт Андрей Звонков сообщил, что врачи, скорее всего, выявили у российского артиста атеросклероз. Как пояснил специалист, это заболевание нередко возникает из-за генетической предрасположенности, малоподвижного образа жизни, переедания, эмоционального напряжения или употребления спиртных напитков.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.