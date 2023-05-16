Никита Джигурда рассказал, как относится к хейтерам: "Безжалостно вычищаю"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и исполнитель песен Никита Джигурда в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как относится к хейту в соцсетях в свой адрес.

Фото: 7days.ru

Нередко звёзды шоу-бизнеса подвергаются хейту на их страничках в социальных сетях. С этим сталкивался и Никита Джигурда. Однако артист научился справляться с этим.

По словам Джигурды, он спокойно относится к хейту. Актёр считает, что большинству хейтеров платят за то, чтобы они писали гневные комментарии под постами. Именно поэтому он не отвечает на подобные комментарии и блокирует аккаунты пользователей, которые их пишут.

"Что касается меня, я отношусь спокойно, ибо понимаю, что хейтеры или большинство хейтеров на зарплате, и я безжалостно вычищаю аккаунт", — поделился актёр.

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Никита Джигурда на Красной площади