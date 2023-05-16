Ида Галич понесла большие убытки из-за Люси Чеботиной: "Это всё на совести одного человека"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о неприятном инциденте с Люсей Чеботиной.

Фото: super.ru

Ида Галич ведёт своё авторское шоу "1-11", выпуски которого регулярно выходят на YouTube-канале. Однако в этот раз эфир передачи сорвался из-за певицы Люси Чеботиной.

На совей страничке в соцсети блогер рассказала о госте программы, который подвёл её прямо накануне съёмок.

"Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с её командой и с её свинским отношением. Моя команда из 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репетиционные риски перед "ВК", мои финансовые потери — это всё на совести одного человека" — написала Галич в своем Telegram-канале.

Команда певицы уже прокомментировала эту ситуацию. По их словам, официальных договорённостей с Идой Галич не было, а также отметили, что переговоры велись не на профессиональном уровне. В противном случае шоу не сорвалось бы.

Галич также прокомментировала ответ Люси Чеботиной. Блогер отметила, что никак не ожидала с её стороны такого поведения. В качестве доказательства она готова предоставить скрины переписки.

"Но я от таких "комментариев" со стороны "звезды" просто в ауте", — заявила ведущая.

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