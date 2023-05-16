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Леонид Агутин высказался о судебном процессе по поводу его клипа "Включите свет"

0:57
Шоу-бизнес

Леонид Агутин рассказал, что решение суда по его делу о клипе "Включите свет" вступило в законную силу.

Леонид Агутин высказался о судебном процессе по поводу его клипа "Включите свет"
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Певец решил пояснить своё отношение к истории вокруг его музыкального ролика. Его клип раскритиковал блогер Илья Мамаев.

"Данный персонаж настолько эмоционально воспринял мой видеоклип "Включите свет", что увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировым масонством", — написал Агутин в своём микроблоге.

Исполнитель хита "На серебряной луне" назвал своего оппонента создателем искусственных сенсаций, который набирает популярность за счёт очернения известных людей.

Агутин объяснил, что перепоручил своё дело юристу.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин выиграл судебный процесс. Его обидчик должен выплатить исполнителю один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Леонид Агутин – Включите свет
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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