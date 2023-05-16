Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Руководитель организации "Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин прокомментировал побег актёра Данилы Козловского из России. Деятель отметил, что совсем не удивился, когда узнал о том, что артист отправился в отпуск "по личным причинам" до конца 2023 года.

Фото: ria.ru

Бородин считает, что Козловскому имеет смысл сейчас определиться на чьей он стороне и не пытаться усидеть на двух стульях. Также он вспомнил, что неоднократно посылал актёру приглашение отправиться в зову СВО и поддержать российских бойцов на передовой, но ответа не последовало.

"Вы видите сами, что на наши призывы Данила Валерьевич никак не отреагировал. Он просто убежал как школьник. Покинул нашу страну. И весь его патриотизм заключается в общении через Telegram, вот и всё", — сказал Бородин.

Политик предположил, что артист уехал из России и отправился за границу к другу Владимира Зеленского и партнёру по работе Александру Роднянскому*. Об этом сообщает Телеканал "360".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.22.

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