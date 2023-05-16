Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"
Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года
Рособрнадзор: школы России почти на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ

Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского

1:18
Шоу-бизнес

Руководитель организации "Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин прокомментировал побег актёра Данилы Козловского из России. Деятель отметил, что совсем не удивился, когда узнал о том, что артист отправился в отпуск "по личным причинам" до конца 2023 года.

Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского
Фото: ria.ru

Бородин считает, что Козловскому имеет смысл сейчас определиться на чьей он стороне и не пытаться усидеть на двух стульях. Также он вспомнил, что неоднократно посылал актёру приглашение отправиться в зову СВО и поддержать российских бойцов на передовой, но ответа не последовало.

"Вы видите сами, что на наши призывы Данила Валерьевич никак не отреагировал. Он просто убежал как школьник. Покинул нашу страну. И весь его патриотизм заключается в общении через Telegram, вот и всё", — сказал Бородин.

Политик предположил, что артист уехал из России и отправился за границу к другу Владимира Зеленского и партнёру по работе Александру Роднянскому*. Об этом сообщает Телеканал "360".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.22.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Данила Козловский сбежал из России через Турцию спектакли отменили
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Шурыгин заявил, что РФ нуждается во второй волне мобилизации в войска в 2023 году
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Последние материалы
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского
Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"
Урок 16 мая: ЗРК Patriot не защитят Киев от удара российских "Кинжалов"
Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников