Адвокат Князев назвал причины, по которым Ксении Собчак удаётся избежать статуса иноагента

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат и председатель московской коллегии адвокатов Князев Андрей в беседе с Pravda.Ru высказался об отсутствии у журналистки Ксении Собчак статуса иностранного агента. Отметив, что многие её коллеги, которые неоднозначно высказывались о политической ситуации и не только, уже обратили на себя внимание Минюста.

Фото: moslenta.ru

Князев сообщил, что практические основания, по которым другие журналисты получили данный статус, не обнародуются. Более того, он отметил: если раньше были только финансовые основания, то есть получение финансирования из-за рубежа или работа над иностранным проектом, то сейчас учитывается и другое влияние.

Специалист предположил, что на данный момент, возможно, у Минюста "не дошли руки" до тщательной проверки Собчак и её деятельности.

"Может быть, какие-то старые связи. То есть нельзя сказать, что признают всех подряд. Всё делается постепенно", — сказал Князев.

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