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Хабенский обманул Назарова, чтобы тот уволился из МХТ: "Нашёл себе оправдания"

1:13
Шоу-бизнес

Популярный российский актёр Дмитрий Назаров забрал свои слова о руководителе МХТ им. Чехова Константине Хабенском обратно.

Хабенский обманул Назарова, чтобы тот уволился из МХТ: "Нашёл себе оправдания"
Фото: ria.ru

После того как Дмитрий Назаров вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой, были вынуждены уволиться из МХТ из-за давления со стороны Хабенского, звёздная пара оправдывала худрука, отмечая, что у него не было другого выхода. Однако сейчас Назаров узнал, что на самом деле это всё было ложью.

"Хабенский нашёл себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актёров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью", — рассказал Дмитрий Назаров в эфире программы "И грянул Грэм" на YouTube-канале.

Напомним, ранее артист рассказывал, что Константин Хабенский попросил уволиться его вместе с женой, чтобы других актёров не забрали по мобилизации. Сейчас выяснилось, что мотивация данной просьбы была чисто политическая, поскольку Назарова и Васильева открыто заняли антивоенную позицию.

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Дмитрий Назаров - "Пир во время чумы"
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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