Врачи подключили вдовца Инны Чуриковой Глеба Панфилова к ИВЛ из-за ухудшения состояния

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Известного режиссёра, актёра и вдовца Инны Чуриковой Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ.

Фото: aif.ru

Сегодня, 15 мая, стало известно о том, что Глеб Панфилов был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает StarHit. Врачами оценивается состояние режиссёра как тяжёлое.

Отмечается, что коллеги Панфилова по "Ленкому" надеются на его скорейшее выздоровление, чтобы он смог вернуться и поставить новый спектакль.

"Рядом находится сын Иван, который специально прилетел, чтобы быть с отцом. Поэтому есть громадная надежда на то, что скоро мы увидим Глеба Анатольевича здоровым и он вернётся в театр, чтобы ставить новый спектакль", — заявил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Напомним, 88-летний Глеб Панфилов был госпитализирован с инсультом 11 мая.

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