Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал российское ТВ

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Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал российские политические ток-шоу.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Лебедев отметил, что не смотрит российское ТВ. По его мнению, телевизионный контент в России не может похвастаться высоким качеством.

"Они всегда пытаются переорать друг друга. Это абсолютно невыносимо, ниже моего достоинства. Вообще не могу смотреть на орущих людей более двух минут", — заявил Артемий в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Дизайнер отметил, что российским телевизионщикам стоит поучиться у англичан и немцев.

"Немецкое телевидение — это вообще образец. Там никто никого не перебивает. Сначала высказывается один, потом свой контраргумент выдвигает другой. Такое вот у них там уважение. Никто никого водой не обливает и не цепляет", — подчеркнул он.

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