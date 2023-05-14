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Продюсер Лавров объяснил хамскую выходку Верки Сердючки на "Евровидении"

1:04
Шоу-бизнес

В финале "Евровидения" появился украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки и устроил очередной хамский выпад в адрес России. Со сцены музыкального конкурса он восклицал: "Russia, goodbye". С этой же композицией Данилко принимал участие в шоу в 2007 году. Только тогда он утверждал, что его песня называется Lasha Tumbai.

Продюсер Лавров объяснил хамскую выходку Верки Сердючки на "Евровидении"
Фото: Instagram

Продюсер Сергей Лавров отметил, что украинский артист находится в жалком положении. Данилко осознаёт, что путь в Россию ему закрыт, поэтому пытается найти доход в Европе.

"А что нужно сделать на "Евровидении", чтобы о тебе говорили? Мужику или юбку нацепить, или раздеться, или же критиковать Россию", — объяснил Лавров в беседе с "МК".

Промоутер убеждён, что Данилко хочет стать вторым Майклом Джексоном, но на самом деле он никому не нужен.

"Бумеранг обязательно прилетит: все лозунги против России им аукнутся", — указал Лавров.

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Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai (Eurovision 2007)
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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