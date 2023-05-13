Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала в своём Telegram-канале о том, что она вернулась в Москву.
Стало известно, что известная блогер Инстасамка вернулась в Россию. Об этом она сообщила в соцсети.
"Москва, привет! Мы на базе", — написала девушка.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Инстасамка уехала в ОАЭ на фоне проверке и блокировке её счетов налоговой службой. ФНС начала проверку знаменитости на предмет уплаты налогов.
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Некоторые украинские артистки выступают в России.