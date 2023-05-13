Советская актриса Зоя Зелинская: "Анатолий Папанов завязал с алкоголем, поклявшись на крови"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская актриса Зоя Зелинская сообщила о том, что её коллега Анатолий Папанов необычным способом поборол алкогольную зависимость. Артистка вспоминает: у актёра были серьёзные проблемы из-за злоупотребления спиртными напитками и все друзья старались помочь ему справиться с недугом.

Фото: kvizzi.ru

Зелинская в интервью изданию "Караван историй" рассказала, что однажды Папанов решил поклясться на крови, что больше не будет пить. И такой неординарный способ, действительно, изменил его жизнь.

"Папанов и Евгений Весник сказали: "В последний раз сейчас выпьем и будем расписываться кровью, что больше ни-ни. Выпив, они прокололи иголкой пальцы и кровью расписались. И клятву свою сдержали!" — сказала Зелинская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

К 100-летию Анатолия Папанова. Как грубоватый актер превратился в народного артиста