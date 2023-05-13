МК: сбежавшая из ЕС Ольга Будина сильно изменилась и призналась в любви 90-летнему режиссёру

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ольга Будина после возвращения в Россию наконец-то вернулась на сцену. Артистка долгое время жила в Испании, но её не устроил заграничный уклад жизни и она приняла решение вернуться на родину в 2017 году.

Фото: https://vk.com/olgabudinaoffical

Однако поклонники Будиной неоднократно поднимали вопрос о её исчезновении из публичного общества. Актриса также отказывалась от съёмок, потому что разочаровалась в своей профессии.

Недавно знаменитость всё-таки появилась на сцене в роли ведущей творческого вечера режиссёра Александра Митты. Будина во время мероприятия призналась маэстро в любви и выразила слова благодарности.

Фанаты артистки обратили внимание на то, что Будина изменила имидж: пострига каре и покрасила волосы в рыжий цвет, надела очки. Об этом сообщает "МК".

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