Актриса Ольга Будина после возвращения в Россию наконец-то вернулась на сцену. Артистка долгое время жила в Испании, но её не устроил заграничный уклад жизни и она приняла решение вернуться на родину в 2017 году.
Однако поклонники Будиной неоднократно поднимали вопрос о её исчезновении из публичного общества. Актриса также отказывалась от съёмок, потому что разочаровалась в своей профессии.
Недавно знаменитость всё-таки появилась на сцене в роли ведущей творческого вечера режиссёра Александра Митты. Будина во время мероприятия призналась маэстро в любви и выразила слова благодарности.
Фанаты артистки обратили внимание на то, что Будина изменила имидж: пострига каре и покрасила волосы в рыжий цвет, надела очки. Об этом сообщает "МК".
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Некоторые украинские артистки выступают в России.