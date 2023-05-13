Певица Лайма Вайкуле после начала СВО на Украине отреклась от России в поддержку соседней страны. Артистка неоднократно высказывалась с критикой в сторону российских представителей шоу-бизнеса, которые остались на родине.
В новом выпуске Youtube-шоу "И грянул Грэм" латвийская певица прокомментировала пропажу певца Владимира Кузьмина из светского общества. Она предположила, что артист окончательно отчаялся и начал злоупотреблять алкоголем. Вайкуле отметила, что считает артиста "нормальным человеком", но не может назвать точную причину, по которой он канул в лету.
"Ничего о нём не знаю — где он, что с ним. Возможно, он выпивает или просто устал. Как бы ни было, время своё он прозевал", — сказала опальная Вайкуле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые украинские артистки выступают в России.