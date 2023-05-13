Лайма Вайкуле предположила, что Владимир Кузьмин начал злоупотреблять алкоголем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле после начала СВО на Украине отреклась от России в поддержку соседней страны. Артистка неоднократно высказывалась с критикой в сторону российских представителей шоу-бизнеса, которые остались на родине.

Фото: eg.ru

В новом выпуске Youtube-шоу "И грянул Грэм" латвийская певица прокомментировала пропажу певца Владимира Кузьмина из светского общества. Она предположила, что артист окончательно отчаялся и начал злоупотреблять алкоголем. Вайкуле отметила, что считает артиста "нормальным человеком", но не может назвать точную причину, по которой он канул в лету.

"Ничего о нём не знаю — где он, что с ним. Возможно, он выпивает или просто устал. Как бы ни было, время своё он прозевал", — сказала опальная Вайкуле.

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