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Певица Лайма Вайкуле выступила с решительным заявлением в адрес Дмитрия Пескова

1:06
Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала поведение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который поцеловал руку исполнительницы Аллы Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Певица Лайма Вайкуле выступила с решительным заявлением в адрес Дмитрия Пескова
Фото: informing.ru

Беседуя с журналистом Вадимом Радионовым, Вайкуле высоко оценила творчество Пугачёвой и выразила уверенность в том, что певица войдёт в российскую историю. По её словам, поведение Пескова на встрече с артисткой нужно воспринимать как знак уважения. Исполнительница считает, что подойти к Пугачёвой — это честь для многих людей.

"Правильно, красиво, элегантно повёл себя господин Песков. Молодец!" — подчеркнула Вайкуле.

Артистка добавила, что пресс-секретарь президента РФ поцеловал руку Пугачёвой в тяжёлый для неё день, когда она прощалась с близким другом. Песков поддержал исполнительницу в сложный период, уточнила певица.

Ранее Вайкуле заявила, что Пугачёва сделала верный выбор, прилетев в Москву из Израиля на похороны Юдашкина.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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