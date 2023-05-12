Певица Лайма Вайкуле анонсировала выступление Семёна Слепакова* и Андрея Макаревича* на своём музыкальном фестивале "Рандеву".
Фестиваль "Рандеву", который стал заменой "Новой волны", традиционно пройдёт в Юрмале в конце июля.
"Открывать мероприятие будет балет Freedom. Будет и Семён Слепаков*. Искренний и талантливый человек, который остроумно замечает всё, что происходит в его стране. У вас будет возможность услышать Андрея Макаревича*. Я просто влюблена в его творчество", — рассказала Лайма на своём официальном YouTube-канале.
Посетит ли фестиваль близкая подруга Вайкуле Алла Пугачёва, певица не уточнила.
* Внесены Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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