Семён Слепаков* и Андрей Макаревич* станут гостями фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале

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Певица Лайма Вайкуле анонсировала выступление Семёна Слепакова* и Андрея Макаревича* на своём музыкальном фестивале "Рандеву".

Фото: eg.ru

Фестиваль "Рандеву", который стал заменой "Новой волны", традиционно пройдёт в Юрмале в конце июля.

"Открывать мероприятие будет балет Freedom. Будет и Семён Слепаков*. Искренний и талантливый человек, который остроумно замечает всё, что происходит в его стране. У вас будет возможность услышать Андрея Макаревича*. Я просто влюблена в его творчество", — рассказала Лайма на своём официальном YouTube-канале.

Посетит ли фестиваль близкая подруга Вайкуле Алла Пугачёва, певица не уточнила.

* Внесены Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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