В России призвали создать реестр выступающих против спецоперации артистов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Аким Апачев выступил за формирование списка звёзд, которые не поддерживают российскую военную спецоперацию. По мнению музыканта, необходимо запрещать их выступления и творчество на стриминговых сервисах.

Фото: eg.ru

"Сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооружённые силы Украины", — подчеркнул исполнитель, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим собеседник агентства назвал таких звёзд "культурными коллаборантами". Апачев призвал бороться с ними и сравнил деньги, которые россияне отдают артистам, с патронами против РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мария Арбатова парой слов ставит на место Пугачеву и других беглых звёзд