Актриса Лариса Гузеева сравнила своих недоброжелателей с насекомыми

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к хейтерам, которые оставляют негативные комментарии под её постами в соцсетях.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артистка отметила, что лестных отзывов в её адрес поступает куда больше.

"Хороших людей большинство. Меня это восхищает. Возвращаю вам ваше добро и любовь. Спасибо! На насекомых не обижаюсь. Вы сами себя в них превратили. Своей тупостью и злобой", — написала Гузеева в личном Telegram-канале.

Накануне артистка отправилась в отпуск в Грузию. До этого Гузеева вместе с дочерью посетила столицу Венгрии. В своих социальных сетях актриса восхитилась красотой Будапешта и удивилась отсутствию людей в центре города.

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