Актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к хейтерам, которые оставляют негативные комментарии под её постами в соцсетях.
Артистка отметила, что лестных отзывов в её адрес поступает куда больше.
"Хороших людей большинство. Меня это восхищает. Возвращаю вам ваше добро и любовь. Спасибо! На насекомых не обижаюсь. Вы сами себя в них превратили. Своей тупостью и злобой", — написала Гузеева в личном Telegram-канале.
Накануне артистка отправилась в отпуск в Грузию. До этого Гузеева вместе с дочерью посетила столицу Венгрии. В своих социальных сетях актриса восхитилась красотой Будапешта и удивилась отсутствию людей в центре города.
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