Известный российский певец Витас изменился до неузнаваемости.
В своём личном блоге Витас опубликовал новое фото, которое повергло в шок его подписчиков. Артист изменился до неузнаваемости. Из привычного юноши худощавого телосложения он превратился в настоящего брутала с бородой и мускулами.
На снимке артист сфотографировал своё отражение в зеркале, демонстрируя прокаченные бицепсы, плечи и грудь.
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