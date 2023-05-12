Певец Витас изменился до неузнаваемости: брутал с бородой и грудой мышц

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Витас изменился до неузнаваемости.

Фото: msk1.ru

В своём личном блоге Витас опубликовал новое фото, которое повергло в шок его подписчиков. Артист изменился до неузнаваемости. Из привычного юноши худощавого телосложения он превратился в настоящего брутала с бородой и мускулами.

На снимке артист сфотографировал своё отражение в зеркале, демонстрируя прокаченные бицепсы, плечи и грудь.

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Vitas - Opera #2