Вдовец актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный режиссёр и сценарист, вдовец Инны Чуриковой Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом.

Фото: eg.ru

Как сообщает Telegram-канал "Baza", сегодня 88-летний Глеб Панфилов попал в больницу на фоне геморрагического инсульта. Сначала режиссёра доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, а после перевезли в клинику в Москве. Предположительно он может находиться в институте Склифосовского.

Напомним, в начале этого года Глеб Панфилов потерял свою жену, народную артистку Советского Союза Инну Чурикову.

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