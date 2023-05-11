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Вдовец актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом

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Шоу-бизнес

Известный режиссёр и сценарист, вдовец Инны Чуриковой Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом.

Вдовец актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом
Фото: eg.ru

Как сообщает Telegram-канал "Baza", сегодня 88-летний Глеб Панфилов попал в больницу на фоне геморрагического инсульта. Сначала режиссёра доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы, а после перевезли в клинику в Москве. Предположительно он может находиться в институте Склифосовского.  

Напомним, в начале этого года Глеб Панфилов потерял свою жену, народную артистку Советского Союза Инну Чурикову.

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Трогательная история любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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