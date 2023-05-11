Поклонники не узнали Наталью Андрейченко из-за её сильной худобы

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонников шокировал внешний вид актрисы, заслуженной артистки РСФСР, звезды фильма о Мэри Поппинс Натальи Андрейченко.

Фото: uznayvse.ru

В Сети поклонники 67-летней актрисы Натальи Андрейченко обсуждают её изменившийся внешний вид. Свежие кадры, на которых запечатлена артистка, шокировали пользователей соцсетей. Актрису буквально не узнали из-за её сильной худобы. Сама Андрейченко никак не реагирует на эти комментарии, предпочитая не отвечать на слухи о своей жизни, сообщает "КП".

Напомним, с 2012 года Андрейченко проживает в Мексике. Также знаменитость кардинально изменила свой образ жизни, начав практиковать сыроедение. Кроме того, актриса занимается духовными практиками, йогой и уже 15 лет исповедует буддизм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Остановите Андрейченко. Центральное телевидение