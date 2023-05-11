Общественность раскритиковала актрису Олесю Железняк за фотографию в ночнушке

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Олеся Железняк рассказала о массовой критике в её адрес от подписчиков за несовершенную фигуру. Она сообщила, что опубликовала фото, где стояла в одной ночнушке в гримерке театра.

Фото: Инстаграм

Железняк в YouTube-программе "Сама Меньшова" отметила, что не ожидала такой волны критики в свою сторону. Позже актриса сходила на профессиональную фотосессию, но хейтеры не оценили новые кадры и обвинили её в излишнем использовании фотошопа.

"Я поняла, что людям в принципе хорошо не бывает. Они всегда найдут, за что тебя хейтить", — сказала Железняк.

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