Актриса Олеся Железняк рассказала о массовой критике в её адрес от подписчиков за несовершенную фигуру. Она сообщила, что опубликовала фото, где стояла в одной ночнушке в гримерке театра.
Железняк в YouTube-программе "Сама Меньшова" отметила, что не ожидала такой волны критики в свою сторону. Позже актриса сходила на профессиональную фотосессию, но хейтеры не оценили новые кадры и обвинили её в излишнем использовании фотошопа.
"Я поняла, что людям в принципе хорошо не бывает. Они всегда найдут, за что тебя хейтить", — сказала Железняк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.