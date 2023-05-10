Яна Поплавская: поставьте Пугачёву в короткой юбке на Красной площади и целуйте в прямом эфире

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская заявила, что певицу Аллу Пугачёву нужно поставить на Красной площади в Москве и целовать со словами "как я рад вас видеть". Так она отреагировала на высказывание журналиста Владимира Соловьёва, который возмутился тем, что Пугачёву пустили назад в Россию после её отъезда в Израиль.

Фото: forbes.ru

Напомним, ранее Поплавская также резко отрицательно высказалась неделю назад о приезде певицы на похороны модельера Валентина Юдашкина. Теперь она заявила в своём Telegram-канале, что после этого молчала специально и ждала реакции общества и коллег. И вот её прорвало.

"У меня на этот инцидент был заготовлен только один комментарий: поставьте вашу "Примадонну" в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте её в зад со словами: "Как я рад вас видеть"! И прямую трансляцию!" — написала актриса.

Нужно обязательно, чтобы выстроились все до одного "обожатели" Пугачёвой. И чтобы эту колону видела вся страна, добавила Поплавская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мария Арбатова парой слов ставит на место Пугачеву и других беглых звезд