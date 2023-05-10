Перед давно анонсированным контрнаступлением вооружённым сил Украины не ослабевает интенсивность информационных атак Запада. Карту, на которой показаны стрелками возможные направления ударов ВСУ, теперь опубликовала испанская газета El Mundo.
По мнению экспертов издания, наступать украинские военные собираются на нескольких направлениях. Они якобы могут ударить из Херсона на Новую Каховку, из Запорожья на Мелитополь, из района Угледара на Мариуполь, а также из Купянска Харьковской области на Сватово, Кременную и Луганск.
В числе направлений для ударов дронами также Крым, Белгород, Курск и Воронеж.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВСУ готовятся к прорыву сразу на нескольких направлениях в ближайшие сутки или часы, но армия России готова к отражению атаки.
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