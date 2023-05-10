Испанская El Mundo опубликовала карту направлений контрнаступления ВСУ

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Перед давно анонсированным контрнаступлением вооружённым сил Украины не ослабевает интенсивность информационных атак Запада. Карту, на которой показаны стрелками возможные направления ударов ВСУ, теперь опубликовала испанская газета El Mundo.

Фото: https://t.me/ukraina_ru/147348

По мнению экспертов издания, наступать украинские военные собираются на нескольких направлениях. Они якобы могут ударить из Херсона на Новую Каховку, из Запорожья на Мелитополь, из района Угледара на Мариуполь, а также из Купянска Харьковской области на Сватово, Кременную и Луганск.

В числе направлений для ударов дронами также Крым, Белгород, Курск и Воронеж.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что ВСУ готовятся к прорыву сразу на нескольких направлениях в ближайшие сутки или часы, но армия России готова к отражению атаки.

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