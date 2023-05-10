Шахназаров заявил, что Пугачёва собирается навсегда остаться в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров рассказал о планах приехавшей в Россию Аллы Пугачёвой.

Фото: forbes.ru

Шахназвров рассказал, что Пугачёва взяла в аренду виллу в Латвии.

Он отметил, что народной артистке ССС тяжело находиться в жарком израильском климате.

"У меня есть информация, что Алла Борисовна очень хочет сюда вернуться, скажем так", — сказал Шахназаров в YouTube-шоу "Полный абзац.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поцеловал руки Алле Пугачёвой на похоронах Валентина Юдашкина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачева на похоронах Юдашкина