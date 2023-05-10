Журналист Михаил Шахназаров рассказал о планах приехавшей в Россию Аллы Пугачёвой.
Шахназвров рассказал, что Пугачёва взяла в аренду виллу в Латвии.
Он отметил, что народной артистке ССС тяжело находиться в жарком израильском климате.
"У меня есть информация, что Алла Борисовна очень хочет сюда вернуться, скажем так", — сказал Шахназаров в YouTube-шоу "Полный абзац.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поцеловал руки Алле Пугачёвой на похоронах Валентина Юдашкина.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.