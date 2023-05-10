Актёру Юрию Чернову вызывали "скорую" на похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге состоялись похороны актёра Александра Тютрюмова, который сыграл подполковника милиции Сергея Егорова в телесериале "Убойная сила".

Фото: kino-teatr.ru

Попрощаться с артистом пришли его звёздные друзья: Семён Стругачёв, Сергей Рост, Андрей Фёдорцов. Художник Никас Сафронов и актёр Юрий Чернов приехали из Москвы на похороны своего товарища. Однако 74-летнему Чернову стало плохо: у народного артиста России сильно заболело сердце.

Актёру вызвали карету скорой помощи. Врачи настаивали на срочной госпитализации, но Чернов отказался.

"Вколите что-нибуль, я должен проводить друга в последний путь", — цитирует слова артиста "МК".

Александр Тютрюмов скончался 6 мая.

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