Михаил Галустян заявил, что его зовут совсем иначе: Ншан

Известный юморист Михаил Галустян рассказал о своём настоящем имени.

Фото: smotrim.ru

В своём личном блоге Михаил Галустян признался, что на самом деле его зовут иначе. Как оказалось, настоящее имя юмориста — Ншан. Артист поделился с подписчиками историей происхождения своего имени. По словам Галустяна, Ншаном его назвали в честь покойного дедушки, фронтовика Ншана Георгиевича.

"Ему было 18 лет, когда началась война. Он собирался стать лётчиком. Но когда они ехали в часть, началась бомбёжка: от аэродрома и самолётов ничего не осталось. Поэтому лётчиков-курсантов временно отправили в морскую пехоту", — написал Галустян.

Позднее дед юмориста все же стал лётчиком-истребителем. Сам Михаил Галустян гордится тем, что носит имя своего предка.

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