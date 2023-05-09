Известный российский рэпер Моргенштерн* был замечен в компании новой украинской актрисы Лизы Василенко.
Недавно в Сети появились фото, на котором Моргенштерн* проводит время на яхте в Дубае вместе с украинской актрисой Лизой Василенко. После развода с блогером Диларой музыкант какое-то время считался холостяком. Однако сейчас, возможно, у Моргенштерна* появилась возлюбленная, сообщает StarHit.
Фото знаменитостей вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поклонники начали предполагать, что у рэпера новый роман.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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