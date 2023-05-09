Психолог прокомментировала первое фото Костомарова из больницы: "Тревожный звоночек"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После долгих месяцев борьбы с болезнью фигурист Роман Костомаров наконец-то опубликовал первый пост и фото в социальных сетях, поблагодарив всех, кто переживал за него и помог выкарабкаться из сложнейшей ситуации. Произошедшие с олимпийским чемпионом изменения прокомментировала известный психолог Александра Миллер, пишет "Дни.ру".

Фото: starhit.ru

На фотографии спортсмен выглядит растерянным и опустошённым, отметила специалист. По её мнению, жизнь поставила Романа в такие условия, что у него нет выбора.

"Думаю, что у него происходят сильнейшие внутренние изменения, переоценка жизненных ориентиров, другой взгляд на людей и различные ситуации. Так бывает часто, когда жизнь круто меняется", — заявила психолог.

Выбор одежды также был неслучаен, добавила эксперт. Толстовку с надписью "Без комментариев", Миллер считает медийным посланием.

Поделилась своим мнением психолог и об эмоциональном состоянии фигуриста. Если бы на фото Роман выглядел воодушевлённо и бодро, то это могло бы насторожить его поклонников, добавила она.

"Тревожный звоночек, что нужна помощь специалиста. Радость в подобной ситуации — сигнал, что психика не воспринимает", — заключила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первое фото и обращение Романа Костомарова из больницы