Ольга Слуцкер опубликовала видео последнего танца с модельером Юдашкиным под песню "Сансара"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предпринимательница Ольга Слуцкер поделилась в своём Instagram* видеозаписью последнего танца с российским модельером Валентином Юдашкиным.

Бизнес-леди показала подписчикам, как танцует с известным дизайнером под песню рэпера Басты "Сансара", где речь идёт о круговороте жизни и смерти. Слуцкер отметила, что Юдашкин был её верным, любимым, сильным и выдающимся другом.

"Валентин Юдашкин потрясающе танцевал, лучший партнёр! К сожалению, совсем маленькое видео, но это наша последняя встреча и наш Last Dance", — подчеркнула предпринимательница.

Её подписчики, комментируя видео, назвали его очень трогательным. Некоторые россияне добавили, что прослезились во время просмотра ролика.

Юдашкин ушёл из жизни 2 мая после семи лет борьбы с онкологией. Похороны модельера состоялись 6 мая. Попрощаться с кутюрье приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певица Алла Пугачёва.

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