Предпринимательница Ольга Слуцкер поделилась в своём Instagram* видеозаписью последнего танца с российским модельером Валентином Юдашкиным.
Бизнес-леди показала подписчикам, как танцует с известным дизайнером под песню рэпера Басты "Сансара", где речь идёт о круговороте жизни и смерти. Слуцкер отметила, что Юдашкин был её верным, любимым, сильным и выдающимся другом.
"Валентин Юдашкин потрясающе танцевал, лучший партнёр! К сожалению, совсем маленькое видео, но это наша последняя встреча и наш Last Dance", — подчеркнула предпринимательница.
Её подписчики, комментируя видео, назвали его очень трогательным. Некоторые россияне добавили, что прослезились во время просмотра ролика.
Юдашкин ушёл из жизни 2 мая после семи лет борьбы с онкологией. Похороны модельера состоялись 6 мая. Попрощаться с кутюрье приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певица Алла Пугачёва.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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