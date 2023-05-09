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Ольга Слуцкер опубликовала видео последнего танца с модельером Юдашкиным под песню "Сансара"

1:18
Шоу-бизнес

Предпринимательница Ольга Слуцкер поделилась в своём Instagram* видеозаписью последнего танца с российским модельером Валентином Юдашкиным.

Бизнес-леди показала подписчикам, как танцует с известным дизайнером под песню рэпера Басты "Сансара", где речь идёт о круговороте жизни и смерти. Слуцкер отметила, что Юдашкин был её верным, любимым, сильным и выдающимся другом.

"Валентин Юдашкин потрясающе танцевал, лучший партнёр! К сожалению, совсем маленькое видео, но это наша последняя встреча и наш Last Dance", — подчеркнула предпринимательница.

Её подписчики, комментируя видео, назвали его очень трогательным. Некоторые россияне добавили, что прослезились во время просмотра ролика.

Юдашкин ушёл из жизни 2 мая после семи лет борьбы с онкологией. Похороны модельера состоялись 6 мая. Попрощаться с кутюрье приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певица Алла Пугачёва.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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