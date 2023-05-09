"Царьград": незаметно вернувшийся в Россию Серебряков вновь дал повод для возмущения

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёра Алексея Серебрякова, который уезжал когда с пафосом из России, а затем незаметно вернулся, нужно просто пожалеть. Об этом пишет обозреватель телеканала "Царьград".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Журналист обратил внимание на последние недовольные высказывания артиста о России, снова ставшие поводом для возмущения. Смысл их сводится к тому, что Серебряков ругает окружающую действительность, в которой не видит для себя будущего и не связывает себя с происходящим.

По мнению публициста, актёр стал жертвой то ли интеллектуального, то ли духовного недуга, главные симптомы которого — постоянное недовольство жизнью, неспособность самому изменить что-то к лучшему и убеждение других, что любые попытки бесполезны.

"Нужно Серебрякова пожалеть, сказать пару подбадривающих фраз — "ну что ж поделать, жизнь…" — и осуществить все необходимые мероприятия, чтобы он свой "хронический левиафан" лечил за пределами России. На этот раз окончательно, бесповоротно и без исключений на заезды за заработками", — заключает автор статьи.

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