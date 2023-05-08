Филипп Киркоров не появился на похоронах Юдашкина: поклонники решили, что из-за Аллы Пугачёвой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Филипп Киркоров не приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, который создавал для артиста костюмы.

Фото: popcornnews.ru

В прошедшую субботу, 6 мая, прошли похороны российского модельера Валентина Юдашкина. Проститься с кутюрье пришли родные и близкие, поклонники его работ, а также люди из мира шоу-бизнеса. Однако Филиппа Киркорова, который дружил с модельером и часто выступал в его костюмах, не было. Об этом сообщает "Вечерний Курьер".

Поклонники предположили, что причиной этого могли стать напряжённые отношения артиста с его бывшей женой Аллой Пугачёвой на фоне разногласий из-за СВО. Однако сам Филипп Киркоров эту информацию никак не комментирует.

Напомним, артистка Пугачёва прилетела в Россию из Израиля, где живёт с прошлого года, специально, чтобы проститься с Юдашкиным.

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