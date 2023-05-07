"КП": в среднем отдых на майские праздники обходится звёздам в полмиллиона рублей в неделю

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На майские праздники многие уставшие российские звёзды решили побаловать себя отдыхом в жарких странах.

Фото: instagram

По традиции знаменитости выбирают самые дорогие пятизвёздочные отели, невзирая на то, что в праздничные дни цены в них становятся заметно выше. В результате стоимость "звёздного" отдыха исчисляется не сотнями, а миллионами рублей, пишет "КП".

Так, балерине Анастасии Волочковой пребывание на Мальдивах обошлось, по её признанию, в 3 миллиона рублей. Ксении Собчак, отдыхающей с сыном на Бали, нужно отдать не меньше 500 тысяч рублей за неделю проживания в пятизвёздочном отеле, плюс за перелёт к месту назначения и обратно ещё 360 тысяч рублей.

Сергей Лазарев и Клава Кока выбрали местом для своего отдыха на майские Турцию. Неделя в пятизвёздочном отеле обойдётся им в 550 тысяч рублей, и это не считая перелёта, за который придётся отдать ещё как минимум 115 тысяч.

Примерно столько же — 500 тысяч рублей в неделю — стоит недельный отдых в Дубае Владимира Преснякова и Натальи Подольской, с перелётом бизнес-классом стоимостью 240 тысяч.

В два раза дороже — 1 миллион рублей — заплатили за своё 10-дневное сафари в Африке Оксана Самойлова и Джиган, добравшиеся туда на частном джете и наслаждающиеся проживанием в комфортном отеле "5 звёзд" с видами на африканскую саванну.

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