МК: врач Байрамукова назвала причину изменений во внешности певицы из РФ Аллы Пугачёвой

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

​Алла Пугачёва сегодня впервые появилась в обществе после возвращения в Россию. Её заметили на похоронах Валентина Юдашкина. Многие увидели изменения в её внешности, связанные с возрастом и ранними хирургическими вмешательствами. Косметолог Мадина Байрамукова объяснила, что генетика и естественное старение влияют на певицу.

Фото: forbes.ru

"Генетика Пугачёвой не позволяет ей в её возрасте выглядеть на 50. Возрастные изменения на лицо. Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Люди, не имея доступа к гиалуроновой кислоте, увеличивали свои подбородки с помощью гелей. Алла сделала также. Сейчас она несколько похудела и её подбородок стал ещё более острым", — отметила врач в беседе с "МК".

Врач отметила, что Примадонна в 71 год выглядит как так же, как все женщины в этом возрасте. Байрамукова также отметила, что неудачные процедуры и излишняя борьба с возрастом оставили свой след на состоянии кожи.

Врач советует Пугачёвой продолжать заботиться о своей коже с помощью косметологии, инъекций и аппаратных процедур, а также принять свой возраст и не бороться с ним.

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Алла Пугачёва на похоронах Юдашкина