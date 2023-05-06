Беседа Дмитрия Пескова с Аллой Пугачёвой удивила публику. Интернет-пользователи предлагают свои варианты темы разговора пресс-секретаря Владимира Путина и Примадонны.

Дмитрий Песков во время траурной церемонии подошёл к Алле Пугачёвой, побеседовал с ней и поцеловал певице руку.

Telegram-канал "Небожена" предложил подписчикам писать свои версии содержания интригующего разговора представителя президента РФ и опальной артистки.

Фолловеры активно делились своими соображениями на этот счёт.

"Мама, Вы-таки надолго к нам? Шо, даже чайку не попьёте?";

"Спросил, где сдаются квартиры недорого в Израиле";

"А что без мужа? Пусть приезжает, не боится!";

"Спросил, как джентльмен, как она себя чувствует, как дети, как муж. Волнуются наверху за иногента. Может, помощь нужна";

"Пароль и отзыв! На случай контрнаступа";

"Два знаменитых человека встретились на похоронах. О чём разговор?";

"Ключи попросил от замка в Грязи попользоваться, пока хозяев нет. Всё равно пустой стоит. Что ей жалко что ли?;

"Иди, женщина, и не греши больше", — писали интернет-пользователи свои варианты беседы двух известных личностей.