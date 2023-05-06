Роза Сябитова поддержала Ларису Гузееву в критике соболезнований в соцсетях: это "диковато"

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова прокомментировала высказывание своей коллеги и подруги Ларисы Гузеевой по поводу соболезнований в соцсетях.

Фото: eg.ru

Напомни, недавно актриса Лариса Гузеева прокомментировала скорбные посты в соцсетях, которые многие знаменитости начали публиковать после известия о смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Артистка отметила, что многие люди делают это неискренне.

Роза Сябитова поддержала свою подругу, отметив, что у людей при общении есть определённые границы, которые не стоит переходить. Она подчеркнула, что выражать свои соболезнования в социальных сетях – это «диковато».

"Есть вещи, которые, в моём понимании, нельзя делать. Лично я, если есть прямые контакты, пишу сообщение, спрашиваю, насколько удобно позвонить и выразить соболезнования"

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