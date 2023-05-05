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Равнодушие родных Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих

Шоу-бизнес

Поклонники умершего модельера Вячеслава Зайцева не смогли скрыть своего удивления от поведения присутствующих на прощальной церемонии. Некоторые представители шоу-бизнеса странно себя повели на похоронах кутюрье.

Равнодушие родных Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих
Фото: sakhaday.ru

В Сети опубликовали фотографии знаменитостей, которые приехали проститься с "русским Диором", однако фанаты модельера были возмущены тем, что многие из артистов и близких друзей Зайцева просто не пришли.

Также пользователей Сети разочаровала реакция и поведение сына историка моды Егора и его дочери. Наследник Зайцева даже не подошёл к гробу, а девушка вовсе стояла в другом конце зала.

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Стало известно почему Пугачева не приехала на похороны Зайцева
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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