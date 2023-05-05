Равнодушие родных Вячеслава Зайцева на его похоронах возмутило присутствующих

Поклонники умершего модельера Вячеслава Зайцева не смогли скрыть своего удивления от поведения присутствующих на прощальной церемонии. Некоторые представители шоу-бизнеса странно себя повели на похоронах кутюрье.

Фото: sakhaday.ru

В Сети опубликовали фотографии знаменитостей, которые приехали проститься с "русским Диором", однако фанаты модельера были возмущены тем, что многие из артистов и близких друзей Зайцева просто не пришли.

Также пользователей Сети разочаровала реакция и поведение сына историка моды Егора и его дочери. Наследник Зайцева даже не подошёл к гробу, а девушка вовсе стояла в другом конце зала.

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