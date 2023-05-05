Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала людей, которые публикуют в соцсетях скорбные посты.
По словам Гузеевой, коллеги, которые публикуют на своих страничках в соцсетях скорбные посты, неискренне и делают это в первую очередь сами для себя.
"Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в Инстаграм* и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость", — возмутилась телеведущая.
Напомним, недавно стало известно о смерти сразу двух известных российских кутюрье — Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. После этих известий в Сети большое количество знаменитостей опубликовали скорбные посты.
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