Лариса Гузеева раскритиковала скорбные посты после смерти Зайцева и Юдашкина: Пошлость и гадость

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала людей, которые публикуют в соцсетях скорбные посты.

Фото: thevoicemag.ru

По словам Гузеевой, коллеги, которые публикуют на своих страничках в соцсетях скорбные посты, неискренне и делают это в первую очередь сами для себя.

"Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в Инстаграм* и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость", — возмутилась телеведущая.

Напомним, недавно стало известно о смерти сразу двух известных российских кутюрье — Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. После этих известий в Сети большое количество знаменитостей опубликовали скорбные посты.

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