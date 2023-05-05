МК: друг Зайцева объяснил, почему на похоронах модельера не было Пугачёвой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вернувшаяся на днях в Россию певица Алла Пугачёва, не приехала проводить в последний путь модельера Вячеслава Зайцева, который создал для неё лучшие концертные наряды. Почему примадонна проигнорировала прощание с кутюрье, объяснил его близкий друг Вадим Хусаинов в беседе с "МК".

Фото: piccolomagazine.com

По его словам, Алла Борисовна к Зайцеву всегда относилась трепетно, а то, что она не пришла не его похороны, тоже понятно.

"У неё своих проблем выше крыши. Ей нужно свои вопросы урегулировать. Сыграл роль и тот факт, что Вячеслава Михайловича хоронили далеко от Москвы", — добавил собеседник издания.

Напомним, модельера Зайцева похоронили в подмосковном Щёлково вчера. Некоторые СМИ написали, что траурная церемония не обошлась без скандала.

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