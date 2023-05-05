Актёр Андрей Соколов поддержал бойцов СВО в Приморье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Андрей Соколов посетил полигон в Приморье, где бойцы проходят подготовку перед отправкой в зону СВО на Украине.

Фото: tvcenter.ru

Выступивший за спецоперацию народный артист РФ регулярно посещает места боевых действий, чтобы поддержать дух бойцов российской армии и местных жителей концертами и гуманитарной помощью.

Соколов уверен, что антироссийские санкции помогут многим сферам в стране стать лучше.

"У нас появился шанс воспитать зрителя, который не будет ждать от кино только картинки и спецэффектов. Прокатчики жалуются на уход зрителей из-за отсутствия американских картин, а я отвечаю: "Чего же вы хотели?". Все 30 лет мы заставляли людей забыть о том, что в кино должен быть смысл и история", — цитирует актёра издание "Восток-Медиа".

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