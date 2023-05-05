Певец Егор Крид погасил задолженность перед ФНС, заплатив более миллиона рублей

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Певец Егор Крид выплатил все налоговые задолженности.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Крид, который накануне отправился в США, чтобы навестить сестру, решил расплатиться с долгами на фоне громких дел Елены Блиновской и Валерии Чекалиной.

По данным Telegram-канала Shot, певец заплатил налоговой более миллиона рублей, чтобы избежать возможных претензий со стороны ФНС и МВД.

В начале апреля Крид открыл ресторан итальянской кухни Gucci Cafe на Новом Арбате. Деловым партнёром артиста стал рэпер Тимати. Открытие заведения прошло в закрытом формате.

Чтобы избежать судебных разбирательств с модным домом Gucci, Тимати и Крид перевернули вывеску с названием ресторана.

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