Участник шоу "Голос" Арсений Бородин признался, что до сих пор обижен на Пелагею

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Певец Арсений Бородин рассказал, почему до сих пор обижен на Пелагею.

Фото: rblogger.ru

Бородин признался, что находился в глубокой депрессии, когда стал участником шоу "Голос" в 2017 году.

"Поход на "Голос" был криком души. Тогда я переживал кризис. Было ощущение какой-то безысходности, которая перетекла в алкоголизм. Начались проблемы со здоровьем, было сложно выступать. Я начинал деградировать как артист, задыхаться во время выступлений. Мог выключиться посреди песни", — рассказал он в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

В шоу "Голос" Арсению удалось пройти до третьего этапа. Выступление артиста оказалось слабее конкурентов, и Бородин покинул проект.

"Я тогда получил абсолютно мерзкий комментарий от Пелагеи, который не вырезали из эфира. Короче, ушёл с позором", — отметил он.

Через время музыканту всё же удалось собраться и продолжить сольную карьеру, но обиду на Пелагею Бородин держит до сих пор.

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