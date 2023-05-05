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Стало известно, куда продал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов: уехал в США

0:53
Шоу-бизнес

Стало известно, где сейчас находится ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.

Стало известно, куда продал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов: уехал в США
Фото: kp.ru

Уже несколько месяцев на Первом канале не выходит в эфир популярная программа "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым. С тех пор о судьбе передачи, а также, где находится сам ведущий ничего не было слышно.

Как оказалось, Дмитрий Борисов сейчас находится в Майами, США. Об этом рассказала одна из героинь выпусков "Пусть говорят" Светлана Малькова, сообщает KP.RU.

Женщина переехала жить к своему новому возлюбленному в Соединённый Штаты весной прошлого года. Сейчас Малькова отдыхает в Майами, где и встретила известного ведущего. Женщина сфотографировалась со знаменитостью. На снимке видно, что Борисов отлично себя чувствует и рад встрече с героиней его шоу.

 

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Дмитрий Борисов откровенно о «Пусть говорят»
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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