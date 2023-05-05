Стало известно, куда продал ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов: уехал в США

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, где сейчас находится ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.

Фото: kp.ru

Уже несколько месяцев на Первом канале не выходит в эфир популярная программа "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым. С тех пор о судьбе передачи, а также, где находится сам ведущий ничего не было слышно.

Как оказалось, Дмитрий Борисов сейчас находится в Майами, США. Об этом рассказала одна из героинь выпусков "Пусть говорят" Светлана Малькова, сообщает KP.RU.

Женщина переехала жить к своему новому возлюбленному в Соединённый Штаты весной прошлого года. Сейчас Малькова отдыхает в Майами, где и встретила известного ведущего. Женщина сфотографировалась со знаменитостью. На снимке видно, что Борисов отлично себя чувствует и рад встрече с героиней его шоу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Борисов откровенно о «Пусть говорят»