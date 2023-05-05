Жена Евгения Петросяна сообщила об ухудшении самочувствия: "Чувствую себя отвратительно"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна сообщила о резком ухудшении самочувствия.

Фото: kp.ru

Недавно Татьяна Брухунова рассказала в своих соцсетях об ухудшении её самочувствия. Знаменитость пожаловалась на внезапное недомогание. В связи с этим ей пришлось отменить посещение театра вместе с сыном, которое было запланировано ранее.

"Чувствую себя отвратительно. Лежу дома, не смогу пойти с Ваганом сегодня в театр", — написала Брухунова.

Напомним, недавно в СМИ сообщалось, что Евгений Петросян был госпитализирован после установки зубного импланта. Однако супруга юморист опровергла эту информацию, заявив, что Петросян проходит плановое медицинское обследование.

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