Актриса Яна Поплавская негативно отреагировала на возвращение Аллы Пугачёвой в Россию. Она напомнила, как Примадонна в связи с началом СВО на Украине отреклась от российских поклонников и назвала соотечественников "холопами и рабами".
Поплавская в своём Telegram-канале прокомментировала приезд певицы в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, который близко дружил с Аллой Борисовной и её мужем.
Артистка сообщила, что российским властям все равно на оскорбительные высказывания Примадонны, поэтому она может приезжать когда ей захочется и заниматься своими делами.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.