Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская негативно отреагировала на возвращение Аллы Пугачёвой в Россию. Она напомнила, как Примадонна в связи с началом СВО на Украине отреклась от российских поклонников и назвала соотечественников "холопами и рабами".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Поплавская в своём Telegram-канале прокомментировала приезд певицы в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, который близко дружил с Аллой Борисовной и её мужем.

Артистка сообщила, что российским властям все равно на оскорбительные высказывания Примадонны, поэтому она может приезжать когда ей захочется и заниматься своими делами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Неузнаваемая Алла Пугачева шокировала россиян