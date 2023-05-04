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Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию

0:39
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская негативно отреагировала на возвращение Аллы Пугачёвой в Россию. Она напомнила, как Примадонна в связи с началом СВО на Украине отреклась от российских поклонников и назвала соотечественников "холопами и рабами".

Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Поплавская в своём Telegram-канале прокомментировала приезд певицы в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, который близко дружил с Аллой Борисовной и её мужем.

Артистка сообщила, что российским властям все равно на оскорбительные высказывания Примадонны, поэтому она может приезжать когда ей захочется и заниматься своими делами.

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Неузнаваемая Алла Пугачева шокировала россиян
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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