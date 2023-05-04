Сына модельера Вячеслава Зайцева удивила информация о наличии у его отца долга перед ФНС.
Журналистам удалось пообщаться с Егором Зайцевым около собора Троицы Живоначальной в Щелкове. Там 4 мая состоялась церемония прощания с модельером.
Представители СМИ попросили наследника прокомментировать долг отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей, Егор в ответ лишь удивлённо помотал головой.
При этом сын Зайцева высказал недовольство тем, что на церемонии прощания было мало знаменитостей. Он пообещал написать пост, в котором лично поблагодарит каждого, кто пришёл проститься с Вячеславом Михайловичем, сообщает телеканал «Звезда» в своём Telegram-аккаунте.
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