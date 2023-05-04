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Сына модельера Вячеслава Зайцева удивил долг отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей

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Шоу-бизнес

Сына модельера Вячеслава Зайцева удивила информация о наличии у его отца долга перед ФНС.

Сына модельера Вячеслава Зайцева удивил долг отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Журналистам удалось пообщаться с Егором Зайцевым около собора Троицы Живоначальной в Щелкове. Там 4 мая состоялась церемония прощания с модельером.

Представители СМИ попросили наследника прокомментировать долг отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей, Егор в ответ лишь удивлённо помотал головой.

При этом сын Зайцева высказал недовольство тем, что на церемонии прощания было мало знаменитостей. Он пообещал написать пост, в котором лично поблагодарит каждого, кто пришёл проститься с Вячеславом Михайловичем, сообщает телеканал «Звезда» в своём Telegram-аккаунте.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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