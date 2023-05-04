Певица Юлия Савичева рассказала о критике в адрес Темниковой на "Фабрике звёзд"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева вспомнила об участии в "Фабрике звёзд".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам артистки, самым сложным испытанием для конкурсантов была жизнь в замкнутом пространстве под прицелом камер. Некоторые участники пытались справляться со стрессом с помощью еды.

"Для Лены Темниковой даже оставили записку на холодильнике с фразой: "Темникова, не жрать!". Кто точно это сделал, я не помню. Но разборки были жёсткие", — заявила Савичева в шоу "ОК на связи".

22 апреля в Music Media Dome состоялся концерт, посвящённый 20-летнему юбилею проекта. На нём выступили многие выпускники "Фабрики звёзд", однако Елены Темниковой среди них не оказалось. Более того, организаторы приняли решение замазать лицо артистки на промо-роликах мероприятия.

Многих поклонников шоу это сильно удивило, ведь экс-солистка группы SEREBRO заняла третье место во втором сезоне "Фабрики звёзд".

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