"Просто принцесса!": поклонники восхитились, как дочь Пугачёвой преобразилась вдали от матери

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Instagram*, комментируя новые фотографии в аккаунте юмориста Максима Галкина**, обратили внимание на то, как преобразилась его дочь Лиза во время путешествия во Францию.

Фото: Instagram* Максима Галкина** / maxgalkinru

Мать девочки, знаменитая российская певица Алла Пугачёва, несколько дней назад отправила Лизу и Гарри в Париж, где у её мужа проходят гастроли, а сама уехала в Россию. Юморист рассказал в своих соцсетях, что посетил вместе с детьми парк аттракционов "Диснейленд".

Пользователи Сети начали активно обсуждать внешность Лизы. Многие из них поразились красотой девочки. Как пояснили фанаты звёздной пары, дочь Пугачёвой напоминает персонажа из сказки.

"Какой красоткой растёт. На фоне замка в "Диснейленде" — просто принцисса!" — сказано в комментариях.

** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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