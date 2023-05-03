Похороны Славы Зайцев предлагается провести на территории замка Аллы Пугачёвой

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий заявил, что в случае необходимости предоставит место для похорон легендарного советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Барецкий предлагает провести их на территории загородной резиденции Аллы Пугачёвой.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Стас Барецкий утверждает, что купил знаменитый замок Аллы Пугачёвой, а теперь даже намерен предложить использовать его территорию в качестве мемориального кладбища. В частности, здесь он может захоронить легендарного модельера Вячеслава Зайцева, сын которого планирует предать тело своего знаменитого папы земле на одном из кладбищ Щёлковского района.

"Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачёвой в деревне Грязь, и даже поставить ему памятник за свой счёт", — заявил Барецкий РИА "Новости".

Решение Егора Зайцева похоронить отца в Щёлковском районе вызвало недоумение у многих звёздных друзей и знакомых кутюрье, включая историка моды Александра Васильева. Однако источники утверждают, что сам Зайцев выражал желание успокоиться именно здесь, так как считал Щёлковский район местом силы.

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